Сочи посетили более 4 млн туристов с начала лета

Городские гостиницы, пансионаты и санатории заполнены на 93%.

В мэрии Сочи собрали заседание оперативного штаба. Подвели промежуточные итоги летнего сезона.

По состоянию на 1 августа Сочи посетило 4 миллиона 300 тысяч туристов. Это на 3% выше, чем в прошлом году. Городские гостиницы, пансионаты и санатории заполнены на 93%. Впервые в истории Сочи средства размещения в горном кластере в летний период заполнены на 76%. Такой прирост, несомненно, связан с увеличением проводимых там мероприятий и высоким сервисом.

Все 170 пляжей курорта работают в штатном режиме. Качество морской воды соответствует всем санитарным требованиям.

"За этим следим очень тщательно — только на прошлой неделе было взято 514 проб. А с начала сезона — свыше 3,5 тысячи", - уточнил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Безопасность пребывания гостей Сочи — превыше всего. Это касается не только пляжного отдыха, где работает 750 спасателей, но и экскурсионных маршрутов, обслуживаемых 44 компаниями. Ведется постоянный мониторинг их деятельности.

В августе также запланировано множество развлекательных событий, продолжающих летний сезон под лозунгом «Сочи впечатлений».