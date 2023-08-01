26% мечтают об отпуске продолжительностью более 28 дней Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Каждый четвертый краснодарец мечтает об отпуске длительностью более четырех недель. Результаты исследования озвучили специалисты сервиса по поиску работы SuperJob.

Так, 30% жителей краевого центра хотели бы, чтобы отпуск длился четыре недели. 19% опрошенных считают, что для отдыха хватит трех недель, 13% - двух. А 2% краснодарцев остановились на 10 днях. По их мнению, такого количества хватит, чтобы отдохнуть от работы.

26% опрошенных мечтают о том, чтобы отдых длился больше четырех недель.

«Тех, кому для отдыха хватает короткого отпуска, больше среди опрошенных до 34 лет, тогда как четыре недели чаще требуется старшему поколению», – отмечают эксперты платформы.

Более продолжительный отпуск чаще нужен работникам с зарплатой от 80 тысяч рублей. Среди сотрудников, получающих менее 50 тысяч рублей, более четырех недель отдыха необходимо 15% участников опроса.