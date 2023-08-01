От полученных травм скончалась 82-летняя пассажирка Фото: t.me/gazetazaryakubani

В Славянске-на-Кубани 82-летняяя женщина погибла в ДТП с двумя легковушками. Смертельная авария произошла 1 августа около 8:20 на пересечении улиц Батарейной и Юных Коммунаров.

«По предварительным данным, 79-летний мужчина, управляя автомобилем Toyota, допустил проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора и столкновение с автомобилем Chery», – сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В результате столкновения погибла 82-летняя пассажирка Toyota. Водителей обеих машин и двоих пассажиров авто Chery доставили в больницу.

В настоящее время все обстоятельства аварии устанавливаются.