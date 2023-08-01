Синоптики предупредили об «опасном солнце» в Краснодарском крае

Не рекомендуется находиться под прямыми солнечными лучами с 11:00 до 14:00 Фото: Олег УМАРОВ

Жителей и гостей Краснодарского края предупредили об «опасном солнце». В ближайшие дни в регионе прогнозируют высокий ультрафиолетовый индекс.

«Сейчас в Краснодарском крае, на Ставрополье, в [шести] республиках Северного Кавказа, Крыму прогнозируется очень высокий ультрафиолетовый индекс. Это опасная характеристика», — цитирует научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанд Национальная служба новостей.

Ультрафиолет оказывает негативное влияние на кожу человека и слизистую глаз. Жителям и туристам не рекомендуют находиться под палящим солнцем с 11:00 до 14:00.

Об «опасном солнце» также предупредили жителей Курской, Воронежской, Тамбовской, Липецкой и Белгородской областей.