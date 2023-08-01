В Краснодаре загорелся жилой дом на площади 280 кв. метров на улице Октябрьской

Возгорание произошло по улице Октябрьской Фото: t.me/krasnodarskij_kray

В Краснодаре загорелся жилой дом на площади 280 кв. метров. Возгорание произошло в двухэтажном здании на улице Октябрьской.

«В 10:07 по прибытии к месту первых подразделений установлено, что произошло загорание двухэтажного жилого здания на площади 250 м2. В 10:25 – локализация пожара на площади 280 м2. В 10:38 – ликвидация открытого горения. В 11:16 – ликвидация последствий пожара», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарском краю.

Всего при тушении пожара задействовали 47 человек и 16 единиц техники.