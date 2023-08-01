В Краснодаре наполовину заменили крышу в пострадавшем доме на Клинической

В Краснодаре наполовину заменили кровлю в пострадавшем доме на Клинической Фото: пресс-служба городской администрации

В Краснодаре наполовину заменили крышу в пострадавшей многоэтажке на Клинической. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Завершить работы планируют до середины августа.

Восстановительные работы стартовали в середине июля. После замены кровли специалисты начнут внутреннюю отделку дома. Мэр Евгений Наумов проверил темпы работ во время рабочего выезда.

«Идем по графику, который ранее поручал составить. Дал задание увеличить темпы восстановления, чтобы жители как можно быстрее смогли вернуться в свои квартиры. Однако оперативность не должна сказаться на качестве», – сказал глава города.

Отмечается, что вместе со строителями к работам в ближайшие время приступят сотрудники ресурсоснабжающих компаний.

«Они восстановят все поврежденные инженерные сети. Только после того, как мы выполним внутреннюю отделку, люди смогут вернуться в свои квартиры», – первый замдиректора департамента строительства Краснодара Александр Мадовский.

Напомним, хлопок бытового газа на пятом этаже дома по улице Клинической, 18 произошел вечером 24 мая. Взрывной волной частично разрушило фасад здания. В результате ЧП пострадала одна женщина, которую с ожогами доставили в больницу. Позже на месте происшествия ввели локальный режим ЧС.