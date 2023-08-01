Мужчина скончался на месте ДТП Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

В Кропоткине водитель самодельного мотоблока погиб в ДТП. Смертельная аварий произошла 1 августа около 8:30 на улице Краснодарской.

Предварительно, 74-летний водитель мотоблока нарушил ПДД. Мужчина поворачивал к дому, где это запрещено, и столкнулся с автомобилем ВАЗ 2114. Легковушка в этот момент ехала во встречном направлении.

«Водитель мотоблока погиб на месте происшествия», – сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время все обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Славянске-на-Кубани 82-летняяя женщина погибла в ДТП с двумя легковушками. Водителей и двоих пассажиров госпитализировали.