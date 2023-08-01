Кубанские сурдлимпийцы завоевали 28 медалей международного турнира Фото: admkrai.krasnodar.ru

Кубанские сурдлимпийцы завоевали 28 медалей международного турнира. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. Турнир проходил в Уфе.

В соревнованиях «Летние Игры Сурдлимпийцев. Мы вместе. Спорт» участвовали более 1,5 тыс. человек из России, Белоруссии, Таджикистана, Казахстана, Киргизии, Армении, Узбекистана, Ирана, Кении, Турции, Иордании и Омана. Краснодарский край представляли спортсмены регионального центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта.

По результатам турнира победителями и призерами стали легкоатлеты Алан Тыщенко, Мария Зубова из Краснодара и Оксана Удодова из Тихорецка.

В финале матча по гандболу сборная России победила сборную регионов страны. В обеих командах выступали представители Краснодарского края. Золотыми медалями награждены Алексей Дремков, Мурат Чомаев, Михаил Никулин из Краснодара, Станислав Суровский и Юрий Бурыкин из Новороссийска, Андрей Сизов из Сочи.

«Серебро» завоевали Константин Пресняков, Кирилл Матякин, Семен Родин из Краснодара, Денис Шевцов из Новороссийска, Алексей Чернов из Ленинградского района и Валентина Джумаева из Усть-Лабинского района.

Теннисистка Полина Смирнова из Сочи выиграла три золотые медали в одиночном, парном и смешанном парном разрядах. А на счету сочинки Ярославы Черной – три серебряные награды в смешанной эстафете, кросс-эстафете в составе двух мужчин и двух женщин, а также трех женщин по спортивному ориентированию.

Тхэквондистки Рената Хаустова из Краснодара в весовой категории свыше 67 кг и Светлана Вдовиченко из Тихорецкого района в весовой категорий до 49 кг взяли «бронзу».

«Кубанские атлеты внесли существенный вклад в медальный зачет сборной России. В итоге она с серьезным отрывом от команд из других стран одержала победу на турнире», – отметил министр физической культуры и спорта региона Серафим Тимченко.