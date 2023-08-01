В Адыгее будут судить четверых полицейских за взятку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Адыгее будут судить четверых полицейских, которые продавали данные об умерших. Трое участковых уполномоченных и оперативный дежурный ОМВД России по Тахтамукайскому району обвиняются в получение взятки.

«По данным следствия, с 2019 по 2022 годы четверо полицейских безналичными переводами получали от работника местного ритуального агентства взятки за информацию об умерших. Благодаря этим сведениям, представители ритуального агентства обходили конкурентов. Они за деньги перевозили тела умерших, а также предлагали родственникам организовать похороны», - сообщили в СУ СК России по Адыгее.

Уточняется, что полицейские задержаны. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Также следователи арестовали имущество обвиняемых.