На накопительных паковках Керченской паромной переправы стоят 145 машин. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Очередь из машин на Керченской переправе выросла до 145 автомобилей. Все они находятся на накопительных парковках в поселке Ильич.

«Из всех автомобилей один легковой, шесть автобусов, остальные – грузовые. Работают два волонтера», - сообщили в Оперативном штабе Краснодарского края.

Уточняется, что за прошедшие сутки из порта Кавказ в Керчь направлено 282 машины. Из них 247 - грузовые, 33 автобуса и две легковые.

Кроме того, паромы «Керченский-2», «Лаврентий», «Мария» переправили через пролив 1409 пассажиров.