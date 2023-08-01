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НовостиОбщество1 августа 2023 9:58

Очередь из машин на Керченской переправе выросла до 145 автомобилей

Из них только одна легковушка
Мария ЧАЛАЯ
На накопительных паковках Керченской паромной переправы стоят 145 машин.

На накопительных паковках Керченской паромной переправы стоят 145 машин.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Очередь из машин на Керченской переправе выросла до 145 автомобилей. Все они находятся на накопительных парковках в поселке Ильич.

«Из всех автомобилей один легковой, шесть автобусов, остальные – грузовые. Работают два волонтера», - сообщили в Оперативном штабе Краснодарского края.

Уточняется, что за прошедшие сутки из порта Кавказ в Керчь направлено 282 машины. Из них 247 - грузовые, 33 автобуса и две легковые.

Кроме того, паромы «Керченский-2», «Лаврентий», «Мария» переправили через пролив 1409 пассажиров.