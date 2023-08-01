При обыске у женщины обнаружили наркотики Фото из архива КП

В Геленджике женщина выращивала галлюциногенные грибы и коноплю. Подозреваемую задержали и заключили под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Так, при досмотре у 40-летней москвички обнаружили в сумке посылку с книгой. Как оказалось, между страниц женщина спрятала перфорированную бумагу с запрещенным веществом.

«Согласно заключению эксперта, изъятое вещество является ЛСД массой более 1,3 г», – сообщили в пресс-службе краевого МВД.

В доме женщины полицейские нашли 365 граммов галлюциногенных грибов и более 10 граммов марихуаны. Как оказалось, грибы приезжая выращивала в окрестностях Геленджика, а коноплю – дома. Готовые наркотики женщина планировала сбыть на курорте.

«В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы», – уточнили в пресс-службе МВД по краю.