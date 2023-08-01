Мэр Краснодара поручил проработать программу уборки контейнерных площадок

В Краснодаре проработают программу уборки контейнерных площадок Фото: пресс-служба городской администрации

В Краснодаре до конца месяца проработают программу уборки контейнерных площадок. Такое поручение дал на профильном совещании мэр Евгений Наумов. Сотрудники департамента городского хозяйства и ТЭК подготовят концепцию, которая подойдет для Краснодара.

Как отметил глава города, состояние контейнерных площадок остается злободневным вопросом. А антисанитария вокруг них не красит краевой центр.

«Изучили передовой опыт коллег из других крупных городов. Адаптируем его и проработаем механизм, который будет эффективным с учетом особенностей нашего города», – отметил Евгений Наумов.

В настоящее время в Краснодаре насчитывается более 8,8 тысячи контейнерных площадок, в том числе свыше 1950 – в городской собственности.

При подготовке концепции предложено перейти на двухпотоковую систему сбора отходов, размещать мусорные баки в частном секторе с объемом 0,24 куб. м на существующих контейнерных площадках. Кроме того, рассматриваются идеи увеличить количество техники и водителей, перенаправлять объемы мусора многоэтажек с общедоступных площадок на территории домов, где выставят собственные баки.