В Краснодаре возложат цветы к памятникам в День ВДВ. Десантники почтят память боевых товарищей у Вечного Огня, бюста генерала Маргелова и памятника студентам Краснодарского государственного института физической культуры, воинам-интернационалистам Валерию Королю, Вадиму Миронову и Павлу Пидине.

«Сегодня в зоне специальной военной операции десантники выполняют самые ответственные задачи. Поэтому это особый праздник. Сейчас стране очень тяжело. Необходимо вместе объединиться и достойно отметить День ВДВ», - сообщил первый заместитель председателя городского Совета ветеранов Роман Соколовский.

Уточняется, что цветы к Вечному Огню возложат на Площади Памяти Героев 2 августа в 11.00. Далее участники пойдут к памятнику студентам Краснодарского государственного института физической культуры, которые пали за свободу и независимость Афганистана. Он находится на пересечении улиц имени Седина и Буденного.

Кроме того, 2 августа десантники смогут возложить цветы к бюсту Героя Советского Союза Василия Маргелова. Он находится на территории школы № 6 по улице Бургасской, 65.