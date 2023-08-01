Специалисты устраняют поломку

В Краснодаре 8 улиц остались без света из-за аварии. Отключение произошло в Западном округе.

«В результате повреждения на линии 6-10 кВ, отключены ПС «ПС «ДЛ-10» и 14 трансформаторных подстанций», – сообщили в городской ЕДДС.

Так, свет погас в домах по улицам Рашпилевской, Дальней, Офицерской, Васюринский пр., Гаражной. Без электроэнергии остаются улица Дзержинского, Офицерская и Брянская.

На месте поломки работает бригада специалистов. Время восстановления подачи уточняется.