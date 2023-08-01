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НовостиОбщество1 августа 2023 10:48

В Краснодаре 8 улиц остались без света из-за аварии

На месте работает аварийная бригада
Светлана ОВДЕЙ
Специалисты устраняют поломку

Специалисты устраняют поломку

В Краснодаре 8 улиц остались без света из-за аварии. Отключение произошло в Западном округе.

«В результате повреждения на линии 6-10 кВ, отключены ПС «ПС «ДЛ-10» и 14 трансформаторных подстанций», – сообщили в городской ЕДДС.

Так, свет погас в домах по улицам Рашпилевской, Дальней, Офицерской, Васюринский пр., Гаражной. Без электроэнергии остаются улица Дзержинского, Офицерская и Брянская.

На месте поломки работает бригада специалистов. Время восстановления подачи уточняется.