В Краснодарском крае впервые проведут Черноморскую винную неделю Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае впервые проведут Черноморскую винную неделю. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. Эногастрономический фестиваль состоится с 25 сентября по 1 октября.

В мероприятии поучаствуют винодельни, организации сельского туризма, рестораны и развлекательные площадки Кубани. На объектах винного туризма организуют деловые, гастрономические, культурно-массовые и спортивные встречи.

А главной площадкой фестиваля станет Абрау-Дюрсо в Новороссийске. С 29 сентября в течение трех дней для гостей организуют развлекательную программу, дегустации, кулинарные мастер-классы, ярмарки виноделов, конкурсы, соревнования, интерактивные площадки, концерт творческих коллективов региона и приглашенной звезды отечественной эстрады.

«Идея большого эногастрономического фествиаля возникла уже давно. Ее реализация стала возможна благодаря федеральной поддержке в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Цель задуманного мероприятия – представить сельский туризм как круглогодичное, доступное и очень интересное направление семейного отдыха», – сказал врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Михаил Зарицкий.

В 2022 году на Кубани по нацпроекту запустили национальный турмаршрут «Винные дороги Краснодарского края». В настоящее время он пользуется популярностью среди туристов.