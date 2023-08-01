РНКБ увеличил объемы выдач ипотеки на 70% в первом полугодии

Около трети общего объема оформленных в РНКБ за полгода ипотечных кредитов выданы на приобретение жилья на первичном рынке

РНКБ, входящий в Группу ВТБ, отмечает увеличение спроса на ипотечные кредиты: за шесть месяцев текущего года банк выдал 4 тысячи займов на сумму более 16 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем выдач ипотеки увеличился на 70%.

Около трети общего объема оформленных в РНКБ за полгода ипотечных кредитов выданы на приобретение жилья на первичном рынке, и более 70% из них выданы в рамках льготных государственных программ поддержки ипотечного кредитования. В том числе 1,6 млрд рублей заёмщики получили по программе "Семейная ипотека", более 1,4 млрд рублей - по программе "Льготная ипотека", около 300 млн рублей – по программе "IT-ипотека". В настоящее время 98% кредитов на индивидуальное жилищное строительство также выдаются по сниженным процентным ставкам в рамках госпрограмм. Клиенты РНКБ могут получить скидку к процентной ставке по госпрограммам в размере 1% в случае, если объект строится с помощью проектного финансирования банка.

- Более 40 тысяч семей за последние несколько лет смогли улучшить жилищные условия благодаря ипотечному кредитованию от РНКБ, - говорит председатель правления РНКБ Михаил Якунин. – Меры государственной поддержки обеспечили рост выдачи ипотеки и развитие строительной отрасли в российских регионах.

90% ипотечных сделок на первичном рынке и 65% на вторичном рынке оформляются в РНКБ с помощью электронной регистрации. Около 60% заявок на получение ипотечного кредита были оформлены клиентами онлайн без визита в офис банка. Ипотечный портфель РНКБ на сегодняшний день составляет более 74 млрд рублей.

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