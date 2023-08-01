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НовостиОбщество1 августа 2023 12:09

Все знаковые места Сочи планируют украсить иллюминацией

Чтобы гости легче ориентировались в районах, иллюминацию оформят в разной цветовой гамме
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Въезды в районы оформят стелами, дополняющими архитектурный ансамбль города.

Въезды в районы оформят стелами, дополняющими архитектурный ансамбль города.

Все крупные и знаковые участки Сочи украсят современной и привлекательной иллюминацией. При этом должна соблюдаться гармония в облике курорта, где сочетаются исторические объекты архитектуры и современные здания.

Чтобы гости легче ориентировались в районах Сочи, иллюминацию оформят в разной цветовой гамме. Въезды в районы оформят стелами, дополняющими архитектурный ансамбль города.

Первое, что видят автотуристы на въезде в Сочи — пост «Магри». Планируют его обновить в морской стилистике. Входные группы подземных переходов в центре города также будут оформлены в виде волн.

"Световые фонтаны, новая парковая мебель, фотозоны, антивандальные указатели маршрутов и детские скалодромы, разработанные сочинскими инженерами – такие новинки предусмотрены в разных районах Сочи. На пути из аэропорта в Красную Поляну в рамках благоустройства планируем установить малые архитектурные формы патриотической направленности", - заключил мэр Сочи Алексей Копайгородский.