Действующие генпланы приняли в 2007 году Фото: t.me/kondratyevvi

Губернатор Кубани поручил начать разработку новых генпланов Темрюкского района. Об этом Вениамин Кондратьев сообщил в своем telegram-канале.

Как отметил глава региона, в 2020 году была установлена договоренность сделать качественные генпланы прибрежных городов. Градостроительные документы уже подготовили и приняла в Анапе и Геленджике. К концу 2023 года новые генпланы утвердят в Новороссийске и Сочи.

«Благодаря этому нам удалось установить жесткие правила комплексной застройки с учетом необходимой инфраструктуры и «выдавить» недобросовестных девелоперов с Черноморского побережья. Теперь они перебираются со своими варварскими принципами хаотичной застройки на Азовское побережье», – отметил Вениамин Кондратьев.

Так, в Темрюкском районе генпланы поселений разработали в 2007 году. По словам губернатора, они не отвечают требованиям. В течение двух месяцев специалисты скорректируют правила землепользования и застройки, приступят к работе над новыми генпланами Темрюка и поселений муниципалитета.

«Мы должны сохранить эту территорию винодельческой и курортной, удобной для жителей и отдыхающих», – подытожил глава региона.