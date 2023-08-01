С начала года в крае появились на свет 30 тысяч 389 малышей Фото: admkrai.krasnodar.ru

Более 30 тысяч детей родились на Кубани с начала 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Всего в крае появились на свет 30 тысяч 389 малышей. В том числе за семь месяцев родились 347 двоен и пять троен. Отмечается, что семьи стали родителями 62 двоен и трех троен благодаря процедуре ЭКО.

«Ее проводят по полису ОМС в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография». С января по июль уже родились 852 ребенка», – сообщила главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью краевого минздрава Анжела Жигаленко.

В 2022 году в Краснодарском крае благодаря процедуре экстракорпорального оплодотворения в семьях появились на свет более 1,3 тысячи малышей.