У абонентов Краснодарского края и Адыгеи растет популярность звонков через интернет

Абонентам МТС Кубани современная технология стала доступна одним из первых в России. Фото: Даниил ОПАРИН

Как показало исследование, около 50% абонентов оператора из Краснодарского края и Адыгеи регулярно совершают такие звонки, не прерывая при этом интернет-сессии. По сравнению с прошлым годом, технологией VoLTE в регионе стали пользоваться на 20% больше абонентов. Кроме того, на треть вырос объем потребления сервиса у постоянных пользователей.

Абонентам МТС Кубани современная технология стала доступна одним из первых в России. Сегодня эта опция, позволяющая не переключаться из сети 4G в сеть предыдущего поколения и ускоряющая голосовой вызов, внедрена в большинстве современных смартфонов. Во время разговора абонент остается в сети LTE, а передача данных может продолжаться без снижения скорости. Благодаря этому пользователь может одновременно говорить и, например, пользоваться соцсетями и мессенджерами, изучать информацию в интернете, не разъединяя вызов.

- МТС имеет одну из самых обширных сетей LTE в регионе, поэтому абсолютно логично использовать все ее преимущества по максимуму, - отмечает директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый. - Это удобно, не несет никаких дополнительных затрат для наших абонентов и упрощает обмен любой информацией между собеседниками.