На месте работают экстренные службы Фото: МЦУ Краснодара

В центре Краснодара нашли старую мину. Об этом сообщили в муниципальном центре управления города. Снаряд обнаружили на улице Красной, 104.

«Сейчас на указанном адресе работают спасатели муниципальной службы спасения, специалисты газовой службы и пожарные», – уточнили в МЦУ Краснодара.

Сотрудники Росгвардии обследуют боеприпас и увезут для ликвидации.

«Это стандартная процедура. Поводов для беспокойства нет», – добавили в муниципальном центре управления.