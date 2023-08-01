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НовостиПроисшествия1 августа 2023 13:09

Педофил надругался на пятью девочками в детском лагере Анапы

Полиция задержала подозреваемого в надругательстве над пятью девочками в Анапе
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
В отношении Геннадий Измайлова уже завели уголовные дела

В отношении Геннадий Измайлова уже завели уголовные дела

Педофил из Воронежской области надругался над девочками в детском лагере «Счастливое детство» в Анапе. Мужчину уже задержали. Им оказался 49-летний Геннадий Измайлов.

«Сотрудники полиции Анапы задержали подозреваемого, находившегося в розыске», - сообщили в пресс-службе ОМВД России по Анапе,

Ранее «Комсомолка» сообщала, что пострадали пять девочек. Четыре из них приехали в Анапу из Донецкой Народной Республики. Еще одна девочка - из Московской области.

В отношении Геннадий Измайлова уже завели уголовные дела по статьям «Развратные действия» и «Насильственные действия сексуального характера» в отношении несовершеннолетних.