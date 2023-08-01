В Краснодаре осудили телефонного мошенника за обман пенсионеров

Приговор в законную силу не вступил Фото из архива КП

В Краснодаре вынесли приговор телефонному мошеннику за обман пенсионеров. Ему назначили 3 года и 10 месяцев лишения свободы. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Житель Волгограда работал вместе с другими неустановленными лицами. Мошенники звонили пожилым людям на стационарные телефоны и представлялись полицейскими.

«Они сообщали о том, что их родственник попал в беду и необходимо передать деньги, чтобы ему помочь», – сообщили в Объединенной пресс-службе краевых судов.

Подсудимый, представляясь помощников полицейского, приезжал к поверившим пенсионерам и забирал их последние накопления. Суммы варьировались от 150 до 300 тысяч рублей.

В суде мужчина не признал вину ни по одному случаю. Для полного расследования суд организовал несколько выездных заседаний по месте жительства потерпевших. В силу возраста они не могли прийти в зал суда. В результате вина подсудимого была доказана.

«Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 10 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима. Судом в пользу потерпевших взыскано 550 тысяч рублей в качестве компенсации материального вреда, причиненного преступлением», – уточнили в Объединенной пресс-службе судов края.

Мошенника взяли под стражу сразу после вынесения приговора. В законную силу он пока не вступил.