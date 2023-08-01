В Краснодаре росгвардейцы обследовали найденную противотанковую мину

Найденный боеприпас оказался учебной противотанковой миной Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

В Краснодаре росгвардейцы обследовали найденный снаряд на улице Красной. Боеприпас оказался учебной противотанковой миной. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Напомним, старый снаряд со следами коррозии обнаружили на улице Красной, 104. На место вызвали экстренные службы, которые изучили находку.

«Прибывшие на место взрывотехники установили, что обнаружена учебная противотанковая мина. Опасности она не представляла», – сообщили в пресс-службе краевого управления Росгвардии.

Уточняется, что учебную мину передали полицейским.