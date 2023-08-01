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НовостиОбщество1 августа 2023 13:48

Против стрелявшего в кота жителя Кореновска возбудили уголовное дело

Мужчина подозревается в жестоком обращении с животными
Мария ЧАЛАЯ
В полиции Кореновского района возбудили уголовное дело против мужчины, стрелявшего в соседского кота.

В полиции Кореновского района возбудили уголовное дело против мужчины, стрелявшего в соседского кота.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Против живодера из Кореновска, который стрелял в соседского кота, возбудили уголовное дело. О жестоком обращении с животным стало известно благодаря соцсетям.

«По данному инциденту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Уточняется, что на данный момент в полиции Кореновского района уже возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными».