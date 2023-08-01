На Кубани промпредприятия перечислили более 9,1 млрд рублей налогов за полгода

Статистика промышленности региона за полгода Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани промпредприятия перечислили в краевой бюджет более 9,1 млрд рублей налогов за полгода. Показатель превысил прошлогодний результат на 16,9%. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Промышленный индекс по краю за шесть месяцев составил 111,7%. А объем отгрузки промышленной продукции собственного производства превысил 231,5 млрд рублей.

«Рост промышленного индекса в отраслях связан как с сезонной активностью, к примеру, производителей стройматериалов, так и с модернизацией действующих и созданием новых предприятий», – сказал замглавы региона Александр Руппель.

Так, с начала 2023 года на Кубани открыли три новых промышленных производства. Около 20 предприятий обновили и расширили линейки с господдержкой края.

В частности, в Кореновском районе оборудовали завод сухих строительных смесей, в Усть-Лабинске – комбайновый завод, а в Павловском районе – фармацевтическое производство.

В настоящее время продолжается реализация 30 проектов по созданию импортозамещающих предприятий на сумму 24,6 млрд рублей. В том числе в крае разрабатывают производства щелочных батареек, тяжелого станкостроения, инфузионных шприцевых насосов, электродвигателей, циклоидальных редукторов.

«Существенный рост показали производители текстиля, металлических изделий и прочих готовых изделий – ювелирных украшений, товаров для спорта, ортопедической и иной продукции. Почти на 40% вырос объем производства кожи и изделий из нее, на треть – лекарственных средств и материалов для медицины», – отметил министр промышленной политики региона Дмитрий Хмелько.

На 20% выросли выпуск резиновых и пластмассовых изделий, добыча гравия, щебня, песка. На 10% увеличился объем производства электрооборудования, металлургической продукции и мебели.