В Сочи семьям участников СВО благотворительный фонд выплатил 42 млн рублей

В Сочи поддерживают семьи участников СВО. Фото: пресс-служба администрации Сочи.

В Сочи семьям участников СВО благотворительный фонд выплатил более 42 миллионов рублей. Деньги поступили из средств фонда «Скорей добрей».

«В Сочи для семей участников СВО разработан широкий перечень мер поддержки. Например, на покупку школьной формы в этом году предусмотрена единовременная выплата в 10 тысяч рублей», - сообщила заместитель главы Сочи Галина Москалева.

Уточняется, что к программам поддержки подключились и организации высшего образования города. Так, сочинский институт Российского университета дружбы народов рассматривает дополнительные меры для мобилизованных и добровольцев. Люди, которые вернулись из зоны проведения СВО, в июле подали первые три заявления.