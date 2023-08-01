Бесплатные проездные выдают в школах тем, кто ранее написал заявление Фото: krd.ru

В Краснодаре начали выдавать бесплатные проездные билеты для школьников. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. «Карты школьника» в первый день получили более 300 родителей учеников.

Билеты предоставляют школьникам 50 бесплатных поездок в месяц в муниципальном общественном транспорте. Карты передают в учреждениях родителям, ранее написавших заявление.

«Выдаем их по вторникам в первой половине дня и по пятницам во второй», – уточнил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Андрей Белугин.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре оптимизируют подвоз школьников в связи с открытие новых учреждений. Основные изменения затронут район Западного Обхода. Так, с 1 сентября школьники смогут пользоваться бесплатными проездными в автобусах № 29, 32, 38, 56, 75, 78, 83 и троллейбусе № 4. В 2022 году льготный проезд ввели на маршрутах № 91, 89 и 19.