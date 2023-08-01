С выздоровлением выписаны 102 пациента Фото из архива КП

На Кубани за неделю выявили 74 новых случая заболевания COVID-19. Самому младшему пациенту месяц, а самому старшему – 92 года. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Так, с 24 по 30 июля в Краснодаре получено более 30 положительных результатов, в Новороссийске – 10, в Геленджике и Усть-Лабинском районе – по пять. По четыре случая зарегистрировано в Сочи и Славянском районе, по три – в Армавире, Апшеронском, Динском районах, по два – в Горячем Ключе, Белоглинском районе.

По одному пациенту прибавилось в Брюховецком и Туапсинском муниципалитетах.

С выздоровлением в регионе за неделю выписаны 102 пациента.