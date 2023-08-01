На Кубани с начала 2023 года выдали более 440 кредитов по ИТ-ипотеке

Разработка мер поддержки для ИТ-специалистов – одно из направлений нацпроекта «Цифровая экономика». Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

С начала 2023 года в Краснодарском крае выдали больше 440 кредитов на сумму порядка 3,2 млрд рублей по ИТ-ипотеке. Кубань попала в пятерку самых активных регионов по ИТ-кредитованию.

«Пакет мер, в том числе ИТ-ипотека, способствовали стабилизации отрасли в новых экономических реалиях и создали комфортные условия для дальнейшего развития ИТ-бизнеса в целом и для привлечения новых специалистов в ИТ-сферу. Программа не просто дает возможность воспользоваться льготным кредитом по ставке ниже рыночной, но предоставляет такие преимущества, как минимальный первоначальный взнос в 15% и максимальную сумму кредита до 18 миллионов рублей», – рассказал глава департамента информатизации и связи края Станислав Завальный.

По условиям программы сотрудники ИТ-компаний могут получить ипотеку по ставке не более 5%. Средства предусмотрены на строительство частного дома или же приобретение недвижимости от застройщика. Ипотека выдается на срок до 30 лет, на протяжении всего этого срока ставка не меняется. Заемщики не должны быть старше 50 лет, а размер среднемесячной заработной платы работника не должен быть ниже 120 тысяч рублей.