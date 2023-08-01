Студент из Краснодарского края выиграл 400 тысяч рублей на форуме «Территория смыслов»

Студент получил грант на форуме «Территория смыслов». Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Студент Кубанского государственного медуниверситета Давид Агаджанян выиграл грант на форуме «Территория смыслов». Мероприятие прошло в Солнечногорске. На первую смену приехали участники конкурса «Росмолодежь.Гранты» со всей России. Давид Агаджанян представил на суд экспертов культурно-исторический проект – экскурсии по местам боевой славы. На реализацию этой инициативы эксперты Федерального агентства по делам молодежи выделили 4009 тысяч рублей.

«Это выездные культурно-исторические экскурсии для студентов-медиков по памятным местам Великой Отечественной войны, по городам-героям и городам воинской славы. Участниками могут стать молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет. Студентам предлагаем изучить историю медицины, ее связь с историческими событиями. В конце каждой экскурсии покажем документальный фильм. Также запланировали интеллектуальный квиз, победители которого получат призы», - рассказал Давид Агаджанян.

Первые экскурсии пройдут уже осенью и продлятся в течении будущего учебного года. Форум «Территория смыслов» –это крупнейшая всероссийская образовательная площадка. В 2023 году мероприятие прошло уже в пятый раз.