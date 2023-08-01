Вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин посетил Новороссийск

Заместитель губернатора акцентировал внимание на плохом качестве дороги к объекту размещения отходов. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Андрей Прошунин проинспектировал строительство железнодорожных парков и посетил полигон твердых коммунальных отходов в Новороссийске. Сейчас на полигоне ежемесячно размещают от 13 до 16 тысяч тонн отходов. Но для динамично развивающегося портового города мощностей не хватает. Инвестор уже приступил к реконструкции объекта. Проект уже прошел экологическую экспертизу и сейчас ждет завершения строительной, после чего будет получено разрешение на строительные работы.

«Новороссийск — крупнейший торговый порт и промышленный центр на побережье Черного моря. Город стремительно развивается, задел на будущее нужен уже сейчас. Краевая поддержка необходима муниципалитету во многих отраслях, особенно в решении вопросов ТКО. Существующий полигон исчерпывает емкости и нуждается в реконструкции», - сообщил вице-губернатор Андрей Прошунин.

Также Андрей Прошунин ознакомился с проектор комплексного развития городского транспортного узла. Железнодорожные парки в городе-герое строят с 2012 года. Работы идут по поручению Президента России. В будущем это позволит увеличить объемы грузов, которые перевозят жд-транспортом.