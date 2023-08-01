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НовостиПроисшествия1 августа 2023 18:42

В Краснодаре будут судить мужчину за нападение на полицейских

Напавшему на полицейских 22-летнему мужчине предъявлено обвинение в применении насилия в отношении представителя власти
Евгения ХАЛИКОВА
Следователи планируют ходатайствовать о заключении обвиняемого под стражу.

Следователи планируют ходатайствовать о заключении обвиняемого под стражу.

Фото: Ксения ГУСЕВА

В Краснодаре предъявлено обвинение мужчине, которого подозревают в нападении на сотрудника ДПС. Как рассказали в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю, драка 22-летнего мужчины с представителями власти произошла в ночь на 29 июля.

«На середине проезжей части возле временного поста полиции на улице Тургенева в Краснодаре остановился автомобиль ВАЗ 21074, чем создал препятствие другим участникам дорожного движения. В ответ на законные требования сотрудников ДПС обвиняемый и его знакомый вышли из автомобиля и оказали неповиновение, а в процессе пресечения их противоправных действий применили в отношении полицейских насилие», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Следствие планирует ходатайствовать о заключения обвиняемого под стражу на время следствия. Также установлено местонахождение второго фигуранта конфликта. С ним уже работают следователи.