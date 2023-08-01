В Краснодаре производитель стройматериалов получит 43,1 млн рублей на модернизацию

Краснодарский производитель стройматериалов модернизирует цех. Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

В Краснодаре благодаря льготному займу будет модернизировано производство стройматериалов. Экспертный совет Фонда развития промышленности Краснодарского края в рамках краевой программы «Проекты развития» предоставит на эти цели 43,1 млн рублей.

«Еще одно краснодарское предприятие заручилось краевой поддержкой. Местный производитель получит новые ресурсы и возможности, а жители краевой столицы и всего региона — качественные стройматериалы», — рассказала начальник управления экономики Елена Васильченко.

Предприятие закупит на эти средства сырье и новое оборудование для производства армирующей стеклотканевой сетки.