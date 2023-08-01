В Адыгее водитель грузового фургона сбил насмерть 16-летнего пешехода

Водитель грузовика насмерть сбил подростка. Фото: пресс-службы ГУ МВД России по Адыгее.

В Кошехабльском районе 31 июля в 22.00 произошла смертельная авария. Водитель грузового фургона «Газель» сбил 16-летнего парня, который шел по обочине дороги в попутном направлении. Подросток от полученных травм скончался на месте.

«Дорожно-транспортное происшествие произошло на 76 километре автодороги «Майкоп – Гиагинская – Псебай», вблизи хутора Дмитриевского. За рулем грузовика был 46-летний житель Ставропольского края», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Адыгее.

В настоящее время по данному факту проводятся проверочные мероприятия. Следователи и автоинспекторы установят все причины данной аварии.