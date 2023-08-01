На девять домов, 13 квартир и 26 земельных участков бывшего вице-мэра Сочи наложен арест

Суд наложил арест на имущество бывшего вице-мэра Сочи Юрина. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Генпрокуратура России обратилась в Центральный районный суд Сочи с исковым заявлением об аресте имущества экс-вице-мэра курорта Сергея Юрина. Требование удовлетворено. На девять домов, 13 квартир и 26 земельных участков наложен арест и запрет на любого рода операции. Генпрокуратура считает, что недвижимость может быть оформлена на подставных лиц, сообщает ТАСС.

«Принять к производству Центрального районного суда Сочи исковое заявление заместителя генпрокурора РФ к Юрину С. П., Бешкенадзе Б. В., Маргшвелашвили Т. А., Тарасовой А. В. об обращении недвижимого имущества в доход Российской Федерации. В обеспечении заявленных исковых требований наложить арест на недвижимое имущество Бешкенадзе, Маргшвелашвили, Тарасовой», - говорится в судебном определении.

Всего же экс-чиновник владеет почти полусотней объектов недвижимости. Общая стоимость имущества может превышать 192 млн рублей. Полученные незаконно земельные участки, квартиры и дома были оформлены на родственников и знакомых семьи Юрина. Сергей Юрин был признан виновным в получение взятки в особо крупном размере. Он приговорен к 15 годам лишения свободы, кроме того должен выплатить штраф в размере 120 млн рублей.