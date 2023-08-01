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НовостиОбщество1 августа 2023 20:27

Медицинский мобильный комплекс с начала 2023 года посетил уде 23 района Кубани

Специалисты краевой клинической больницы № 1 каждую неделю выезжают в отдаленные муниципалитеты
Евгения ХАЛИКОВА
С начала 2023 года мобильный комплекс обследовал жителей 23 районов Краснодарского края. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

С начала 2023 года мобильный комплекс обследовал жителей 23 районов Краснодарского края. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Врачи краевой клинической больницы № 1 с начала 2023 года посетили и приняли жителей 23 районов Кубани. Со 2 по 4 августа медицинский мобильный комплекс приедет в Славянский район. Прием жителей проведут на базе муниципальной поликлиники № 2.

«На прошлой неделе первый этап диспансеризации прошли более 70 жителей Тихорецкого района. Всего с начала 2023 года наши специалисты осмотрели более 2,6 тысяч человек», – рассказала главный специалист по амбулаторно-поликлинической помощи краевого министерства здравоохранения Инга Шелестова.

Благодаря работе мобильного комплекса, жители отдаленных поселков региона могут попасть на приме к краевым специалистам. А также провести ЭКГ и УЗИ исследования, сделать флюорографию и маммографию.