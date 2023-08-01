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НовостиОбщество1 августа 2023 20:40

В Сочи из-за ремонта канатной дороги закроют часть Дендрария

В нацпарке Сочи сообщили о закрытии страусиных вольеров из-за испытания троса канатной дороги
Евгения ХАЛИКОВА
В 2023 году канатная дорога отметила 46-летие. Фото: t.me/npsochi_official

В 2023 году канатная дорога отметила 46-летие. Фото: t.me/npsochi_official

В Дендрарии 2 августа запланированы испытания троса в районе станции и опор пассажирской канатной дороги. В связи с этим верхняя часть территории парка будет закрыта для посещения, сообщили в пресс-службе национального парка Сочи.

«Для обеспечения вашей безопасности мы ограничим доступ к местам проведения работ. Верхняя часть вольера со страусами и некоторые торговые павильоны будут недоступны, изменится маршрут экскурсионных электрокаров», - уточнили в нацпарке.

Подвесная пассажирская дорога в Дендрарии была открыта 46 лет назад. Протяженность канатки небольшая — всего 897 м, но она и сегодня пользуется большой популярностью у туристов и жителей курорта.