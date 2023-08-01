Первые на Кубани искусственные гнездования заселили редкие и краснокнижные птицы

Ученые разместили искусственные гнездования. Фото: t.me/mpr_kk_group

В Министерстве природных ресурсов Краснодарского края рассказали о первых результатах экспериментального проекта по восстановлению популяций редких и краснокнижных видов птиц. Эксперимент начался в 2023 году. Орнитологи Кубанского научно-исследовательского центра «Дикая природа Кавказа» по инициативе краевого минприроды разметили на территории региона искусственные гнездования: ящики и платформы, которые могли бы облюбовать птицы.

«Новые искусственные гнездования уже показали высокий показатель заселяемости. Из всех видов семейства соколиных наиболее проворной оказалась пустельга обыкновенная. Птицы заняли около 30% от всех соколятников», - рассказал руководитель КНИЦ «Дикая природа Кавказа» Юрий Лохман.

Для аграрного региона пустельга имеет огромное значение, так как истребляет мышевидных грызунов и тем самым стоит на защите урожая. Также ученые не исключают, что скоро их ящики облюбуют кобчики, чеглоки и ушастые совы. Эти птицы уже проявляли интерес к искусственным гнездам.