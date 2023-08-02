На Кубани обнаружены новые краснокнижные виды насекомых и ящериц

Ученые провели наблюдения на озере Ханском. Фото: пресс-службы министерства природных ресурсов Краснодарского края.

В границах памятников природы «Коса Долгая» и «Озеро Ханское» впервые были обнаружены популяции охраняемого на Кубани насекомого ктыря, ящурки и крупного жука-листоеда. Эти виды занесены в сразу в обе Красные книги - Краснодарского края и России.

«Обитание редки насекомых и пресмыкающихся выявили специалисты ГКУ КК «Управление особо охраняемыми природными территориями Краснодарского края». Они провели плановое исследование лиманных и примыкающих к ним степных экосистем в Ейском районе. Можно сказать, что недавнее восстановление притока воды из Бейсугского лимана в полу пересохшее озеро Ханское благотворно сказалось на орнитофауне этой ООПТ» - рассказали в пресс-службе министерства природных ресурсов Краснодарского края.

Также ученые отметили многочисленные скопления птиц в водоеме. Были замечены пеликаны, аисты, шилоклювки, колпицы и ходулочники.