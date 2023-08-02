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НовостиОбщество2 августа 2023 5:02

Губернатор Кубани поздравил военнослужащих ВДВ с профессиональным праздником

Вениамин Кондратьев пожелал силы, мужества и выносливости
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Сегодня, 2 августа, в России отмечается День ВДВ. Г

Сегодня, 2 августа, в России отмечается День ВДВ. Г

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 2 августа, в России отмечается День ВДВ. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поздравил военнослужащих и ветеранов с профессиональным праздником.

"Мы дорожим памятью о ратных подвигах десантников в годы Великой Отечественной войны и отдаем дань уважения всем, кто сегодня вдали от дома выполняет спецзадания по защите интересов нашей страны. Особенно хочу поблагодарить за верность долгу и поздравить наших ребят-гвардейцев из Новороссийской десантно-штурмовой горной дивизии", - написал в своем Telegram-канале Вениамин Кондратьев.

Глава Кубани пожелал десантникам богатырской силы, мужества, выносливости и крепкого здоровья.