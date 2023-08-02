Что произошло за ночь 2 августа в Краснодарском крае

В Сочи прокуратура дважды закрывала один и тот же нелегальный детский лагерь. Житель Новосибирска снял трехэтажный частный дом в Сочи и решил устроить там детский лагерь.

На Кубани обнаружены новые краснокнижные виды насекомых и ящериц. Новые краснокнижные виды были обнаружены на территории Ейского района.

В Сочи из-за ремонта канатной дороги закроют часть Дендрария. В нацпарке Сочи сообщили о закрытии страусиных вольеров из-за испытания троса канатной дороги.

На девять домов, 13 квартир и 26 земельных участков бывшего вице-мэра Сочи наложен арест. В Сочи на недвижимое имущество бывшего заместителя главы города Сергея Юрина наложен арест.