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Спортсмены из Краснодара заняли призовые места на всероссийском турнире по бадминтону. Соревнования «Южный ветер» прошли в Ставрополе. В них поучаствовали более 100 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ростовской, Тульской областей. Также Ставропольского края, Донецкой Народной Республики и Сириуса.

«В сборную Краснодарского края вошли воспитанники спортивной школы № 2. В женском одиночном разряде до 13 лет Эллина Шувалова заняла 3 место, а в смешенном разряде она завоевала 1 место. В этой же дисциплине Лев Погуляй занял 3 место, но в мужском парном разряде он завоевал золотую медаль», - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Уточняется, что в мужском одиночном разряде до 15 лет Александр Бакуменко занял 3 место. Такой же результат и у Валентины Погуляй в женском одиночном разряде, но в парном женском разряде девушка достигла финала, где уступила более опытной сопернице. В этой дисциплине Виктория Сотникова также заняла третье место.

Кроме того, в мужском парном разряде до 19 лет Дмитрий Голомидов занял 3 место.