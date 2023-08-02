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НовостиОбщество2 августа 2023 6:11

В Краснодарском крае закрыли базу отдыха из-за отсутствия пожарной сигнализации

Прокуратура обратилась с иском в суд
Светлана ОВДЕЙ
Прокуратура обратилась с иском в суд Фото из архива КП

Прокуратура обратилась с иском в суд Фото из архива КП

В Апшеронском районе обнаружили нарушения пожарной безопасности на базе отдыха. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Так, владелец предоставлял места для проживания на базе отдыха «Сосновая Терраса» в поселке Мезмай. При проверке были обнаружены нарушения в соблюдении пожарной безопасности на территории. Прокуратура обратилась с иском в суд.

«По результатам рассмотрения искового заявления судом вынесено решение о его полном удовлетворении и обязании индивидуального предпринимателя устранить выявленные нарушения пожарной безопасности. Исполнение решения суда находится на особом контроле прокурора района», – сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.