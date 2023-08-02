Обстоятельства аварии устанавливаются Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю
На Кубани 38-летняя пассажирка Kia погибла в ДТП с самосвалом. Смертельная авария произошла вечером 1 августа на 13 км трассы «Динская-Васюринская».
Предварительно, 39-летний водитель Kia Cerato выехал на встречную полосу. В результате легковушка столкнулась с грузовиком САМС.
«Пассажирка иномарки 1985 года рождения скончалась на месте до приезда скорой помощи. Пострадали 39-летний водитель и 42-летний пассажир иномарки», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
В настоящее время все обстоятельства аварии устанавливаются.
Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Славянске-на-Кубани 82-летняяя женщина погибла в ДТП с двумя легковушками. Водителей и двоих пассажиров госпитализировали.