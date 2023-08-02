Судебную экспертизу назначили по долгострою «Горка» в Сочи

В реестре жилых комплексов Сочи, требующих отдельного внимания со стороны администрации и прокуратуры, еще 7 объектов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вместе с прокурором Сочи Вячеславом Овечкиным глава курорта Алексей Копайгородский провел заседание рабочей группы по вопросам восстановления прав обманутых дольщиков.

Многоквартирный жилой дом по ул. Туапсинской, 19 застройщиком полностью завершен. По жилому комплексу «Горка» на улице Первомайской назначена судебная экспертиза.

Срок восстановления прав дольщиков в данных ЖК запланирован на первую половину осени.

"В реестре жилых комплексов Сочи, требующих отдельного внимания со стороны администрации и прокуратуры, еще 7 объектов, с ними также проводим открытую системную работу. До конца года планируем решить все задачи, поставленные губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым, чтобы обеспечить граждан их законным жильем", - отметил Алексей Копайгородский.