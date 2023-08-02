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НовостиОбщество2 августа 2023 7:00

На Кубани отец заплатил 255 тысяч рублей алиментов, испугавшись уголовного наказания

Мужчине назначили 50 часов обязательных работ
Мария ЧАЛАЯ
На Кубани неплательщик алиментов побоялся уголовной ответственности и выплатил 255 тысяч рублей

На Кубани неплательщик алиментов побоялся уголовной ответственности и выплатил 255 тысяч рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Кубани отец заплатил 255 тысяч рублей алиментов, испугавшись уголовного наказания. Перед тем, как выплатить деньги, мужчине ограничили управление транспортными средствами и закрывали выезд за границу.

«Рассмотрев административный материал, мировой судья признал должника виновным в неуплатае денег на содержание детей и назначил ему 50 часов обязательных работ. Этот момент стал поворотным. Судебный пристав Светлана Солдатенко разъяснила неплательщику, что в ближайшей перспективе он может стать фигурантом уголовного дела», - сообщили в Федеральной службе судебных приставов по Краснодарскому краю.

Уточняется, что мужчина оценил ситуацию и полностью погасил накопившуюся задолженность.