В Ростове-на-Дону врачи пришили кондитеру отрубленную кисть

В Ростове-на-Дону кондитеру отрубило кисть при приготовлении теста Фото: «КП» - Ростов-на-Дону»

В Ростове-на-Дону кондитеру отрубило кисть при приготовлении теста. Женщина получила травму на производстве.

Все произошло в обычный рабочий день. Кондитер Вероника начала поправлять тесто на поточной линии. Но в какой-то момент сработала гильотина, которая разделяет массу. Удар пришелся на руку работницы.

«Нож гильотины перерубил мне кисть - ткани, мышцы… Это был шок. Я уже даже не помню, что от нее осталось и как все держалось на лоскутах кожи. Я стала терять сознание», – рассказала пострадавшая женщина «КП»- Ростов-на-Дону».

Коллеги Вероники начали оказывать первую помощь и вызвали скорую. Женщину экстренно доставили в городскую больницу. Хирурги-травматологи начали операцию, которая длилась несколько часов. К счастью, руку женщины удалось спасти.

Теперь женщине предстоит пройти реабилитацию и выполнять специальную гимнастику для восстановления функций пострадавшей кисти.