В Краснодаре отключили фонтаны для профилактических работ Фото: krd.ru

В Краснодаре отключили фонтаны для профилактических работ. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Фонтаны не будут работать со 2 августа несколько дней.

Специалисты спустят воду, проведут санитарную обработку чаш, проверят электрическое и гидравлическое оборудование.

«Запускать фонтаны в краевом центре будут поэтапно с 4 августа, по мере выполнения профилактических работ. Проверка оборудования и настройка технологических циклов позволят обеспечить исправность фонтанов до конца сезона», – уточнили в пресс-службе мэрии.

Напомним, сезон фонтанов в Краснодаре стартовал 24 апреля. В краевом центре запустили 14 фонтанов и фонтанных комплексов.