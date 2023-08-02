Пострадавшего мужчину передали врачам Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Сочи спасатели эвакуировали из леса туриста с переломами. Об этом сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Все произошло на проселочной дороге от Барановского кладбища в сторону села Васильевка. Как рассказал спасателям 39-летний сочинец, он отправился в лес на прогулку. Но в какой-то момент получил травмы. Тогда мужчина обратился за помощью к экстренные службы.

«Спасатели оказали пострадавшему доврачебную помощь и в носилках транспортировали к автомобилю врачей, по предварительному диагнозу, он получил перелом голени и ребер», – сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Уточняется, что рядом с туристом оказалась компания мотоциклистов. Они помогли мужчине и вместе с ним ждали спасателей.